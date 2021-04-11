الشلف: تنصيب ورشة العمل في مشروع إنجاز 60 مسكن ترقوي مدعم بالكفافسة

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الشلف: تنصيب ورشة العمل في مشروع إنجاز 60 مسكن ترقوي مدعم بالكفافسة
بقلم يحيى عزواو

أشرفت اليوم السلطات الولائية ممثلة في مديرية السكن على تنصيب ورشة العمل على مستوى مشروع إنجاز 60 مسكن ترقي مدعم بالصيغة الجديدة في القطب الحضري الجديد بمنطقة الكفافسة التابعة لإقليم بلدية الشلف.

في ذات السياق أكدت مصادر النهار أونلاين بأن الحصة التي إنطلقت بها الأشغال تندرج ضمن حصة تقدر ب 740 وحدة سكنية المبرمج إنجازها بالمنطقة التي تضم كذلك مساحات أخرى لإنجاز مرافق تربوية وصحية.

كما قام اليوم الوالي لخضر سداس بمعاينة ورشة الأشغال في خرجة ميدانية وقف من خلالها على الأرضية المخصصة لإنجاز القطب الحضري الجديد بالمنطقة.


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