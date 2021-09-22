الشلف: تنصيب ورشة عمل لربط 150 مسكن بالغاز بدوار اللوايلية في بوزغاية

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة لولاية الشلف، بأنه قد تم تنصيب ورشة عمل لأجل ربط 150 مسكن بدوار اللوايلية ببلدية بوزغاية بغاز المدينة.

وحضر عملية التنصيب التي أشرفت عليها مديرة الطاقة شهرازاد تلي بوزيد، كل من رئيسي البلدية والدائرة ووممثلين عن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج تزويد المناطق الريفية والنائية بغاز المدينة الذي يضم 65 عملية، حيث باشرت مديرية الطاقة أشغال الإنجاز في أزيد من 30 عملية في مختلف البلديات في وقت تتواصل فيه الجهات الوصية إستكمال الإجراءات التي من شأنها تنفيذ باقي العمليات.