الشلف: تنصيب ورشة عمل لربط 950 مسكن بغاز المدينة بالصبحة

أخبار الجزائر
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الشلف: تنصيب ورشة عمل لربط 950 مسكن بغاز المدينة بالصبحة
بقلم يحيى عزواو

كشفت اليوم مصادر محلية بأن السلطات الولائية ممثلة في مديرية الطاقة ومدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز. قد أشرفت على تنصيب ورشة عمل لأجل إنجاز مشروع ربط 950 مسكن بغاز المدينة على مستوى منطقة أولاد الجيلالي ببلدية الصبحة.

وقد إستفادت بلدية الصبحة من 3 عمليات هامة للربط بغاز المدينة من أصل 65 عملية. جاء بها برنامج ربط المناطق الريفية والنائية بهذه المادة والذي صادقت عليه السلطات الولائية مطلع العام الجاري 2021

إضافة إلى منطقة أولاد الجيلالي إستفادت منطقتي واد راس من عملية إنطلقت فيها الأشغال بوتيرة متقدمة. في إنتظار إنطلاق عملية أخرى على مستوى منطقة العمالسة فور إنتهاء أشغال إنجاز شبكة الصرف الصحي.


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