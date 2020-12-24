الشلف: تنصيب يوسف زناتي رئيسا جديدا لبلدية مصدق

أخبار الجزائر
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الشلف: تنصيب يوسف زناتي رئيسا جديدا لبلدية مصدق
بقلم يحيى عزواو

أشرفت اليوم السلطات الولائية بحضور رئيسة دائرة المرسى على تنصيب يوسف زناتي رئيسا بالنيابة لبلدية مصدق خلفا لبلهاشمي عبد القادر.

وقد تم إنهاء مهام رئيس البلدية السابق  بقرار تحفظي من قبل والي الولاية بعد وضعه تحت الرقابة القضائية رفقة نائبه،

بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للقانون.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن المير الجديد زناتي يوسف ينتمي إلى كتلة الأرندي وقد تحصل على 6 أصوات من أصل 10 أعضاء حضروا عملية الإنتخاب.

وأكد المير الجديد العمل في إتجاه بعث مشاريع التنمية بهذه البلديةالنائية من خلال إشراك المجتمع المدني في إعداد مخطط التنميةالبلدية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939234

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