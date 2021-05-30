الشلف: تنصيب 18 ورشة عمل لإنجاز 740 مسكن ترقوي مدعم بالكفافسة

أكدت اليوم مصادر مسؤولة للنهار أونلاين، بأن السلطات الولائية ممثلة في مديرية السكن قد إنتهت من تنصيب 18 ورشة عمل، لأجل إنجاز 740 وحدة سكنية ذات الطابع الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة على مستوى القطب العمراني الجديد بمنطقة الكفافسة ببلدية الشلف.

حيث إنطلقت الأشغال في كل الورشات المبرمجة بغرض تجسيد هذا المشروع الضخم، في إنتظار توسيع المنطقة لتضم مشاريع سكنية أخرى فضلا عن المرافق والهياكل الصحية والتربوية والثقافية.

وكان والي الشلف لخضر سداس، قد عاين الأرضية المخصصة لإنشاء القطب العمراني بالكفافسة شهر أفريل المنصرم رفقة ممثلي المصالح التقنية والهيئات التنفيذية.