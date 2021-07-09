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الشلف: تنصيب 3 ورشات عمل لإنجاز 100 مسكن ترقوي مدعم ببنايرية

بقلم يحيى عزواو
الشلف: تنصيب 3 ورشات عمل لإنجاز 100 مسكن ترقوي مدعم ببنايرية
الشلف
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كشفت اليوم مصادر مسؤولة، بأن مصالح مديرية السكن لولاية الشلف، قد أشرفت على تنصيب 3 ورشات عمل لأجل إنجاز 100 وحدة سكنية ذات الطابع الترقوي المدعم ببلدية بنايرية.

حيث تم على الأرضيات المخصصة للإنجاز بحضور مكتب الدراسات قصد إعطاء إشارة إنطلاق الأشغال.

وأشارت ذات المصادر للنهار أونلاين، إلى أن الورشة الأولى تخص إنجاز 40 مسكنا فيما تخص الورشة الثانية إنجاز 30 مسكنا إلى جانب إستهداف إنجاز 30 مسكنا آخر.

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