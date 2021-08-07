الشلف: تنظيم جلسات للدعم النفسي للتكفل بحالات القلق من كورونا

كشفت مديرية النشاط الإجتماعي لولاية الشلف عن شروعها في تنظيم جلسات للدعم النفسي داخل المراكز المتخصصة المغلقة، لأجل مساعدة المقيمين بها على تجاوز التأثير والضغط الذي تفرضه الأخبار الخاصة بالإنتشار الرهيب لفيروس كورونا.

وأشرفت خلال الساعات الأخيرة الأخصائية النفسانية ك.سناء على تنشيط جلسة خاصة بالدعم النفسي لفاىدة نزلاء مؤسسة الطفولة المسعفة بتنس والتي قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات التي من شأنها جعل المقمين تجاوز حالة القلق الناجمة عن إرتفاع معدلات الوفيات والإصابات بكوفيد 19، على أن يتواصل تنظيم هذه الجلسات لتشمل كل المراكز المتخصصة عبر تراب الولاية.