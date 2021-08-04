الشلف: تنظيم حملة تحسيسية حول مخاطر حرائق الغابات بإقليم بلدية الزبوجة

نظم اليوم، إقليم الغابات على مستوى دائرة الزبوجة بالشلف، حملة تحسيسية حول مخاطر حرائق الغابات بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي وذلك من خلال الفيام بخرجة ميدانية مست 8 دواوير ريفية على مستوى كل من بلديتي الزبوجة وبنايرية.

ويتعلق الأمر بمناطق بوعمود، بركموش، تفراوت، عزابة، وادي حمليل، القلتة الزرقاء. سيدي إسماعيل و لغمونة الحجر، وجاءت هذه الحملة التحسيسية التوعوية تجسيدا لتوصيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وخاصة مع الإتفاع المسجل في دراجات الحرارة.