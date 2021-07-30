الشلف: تنظيم حملة تحسيسية لحث المواطنين على التلقيح ببلدية بريرة

أشرفت اليوم، مديرية النشاط الإجتماعي ممثلة في الخلية الجوارية لبني حواء بالتنسيق مع إطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لعمال الأجراء لوكالة الشلف، على تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مواطني بلدية بريرة بغرض حثهم على الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

حيث عرفت هذه الحملة تجاوبا لافتا من قبل المارة الذين تلقوا شروحات وإشادات تخص ضرورة إرتداء الكمامة ومداومة عمليات التعقيم فضلا على ضرورة تللقي التلقيح من خلال التنقل إلى الفضاءات التي تم إستحداثها لهذا الغرض.