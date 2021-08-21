الشلف: تنظيم حملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات بأبو الحسن

أشرفت اليوم، وحدة أبو الحسن للحماية المدنية على تنظيم حملة تحسيسية توعوية للوقاية من حرائق الغابات لفاىدة أهالي المناطق القريبة من الشريط الغابي. وشارك في هذه الحملة كل مصالح الغابات إلى جانب كل من مصالح الدرك والأمن والأشغال الأشغال العمومية والبلدية.

وتجاوب أهالي العديد من المناطق ببلدية أبو الحسن مع النصائح والإرشادات المقدمة من قبل الأعوان المشاركين في تنظيم هذه الحملة التحسيسية.