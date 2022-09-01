الشلف: تنظيم قافلة للوقاية من الحرائق إلى 05 بلديات بالولاية

أشرفت اليوم، السلطات المحلية بحضور عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني كمال بن سونة، على مراسيم إنطلاق قافلة الوقاية من حرائق الغابات من مدينة تنس، على أن تجوب 05 تجمعات سكنية في المحيط الغابي في كل بلديات من تنس، وادي قوسين، بني حواء، أولاد بن عبد القادر وتاجنة.

حيث شاركت وفود عن مصالح الحماية المدنية، الغابات، الشباب والرياضة، والجمعيات، فضلا عن مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن، في القافلة التي حطت الرحال في يومها الأول في كل من مناطق الروايشية، التراغنية، وبني عبد السلام، أين تم توزيع مطويات إعلامية وإشهارية والتواصل مع ساكنة هذه المناطق وتحسيسها على ضرورة اليقظة لتفادي خطر حراىق الغابات.

فيما من المنتظر تواصل نشاط هذه القافلة التحسيسية يومي السبت والأحد القادمين من خلال زيارة تجمع هوارة المحاذي لغابة السعدية ببلدية أولاد بن عبد القادر وتجمع الزرقة ببلدية تاجنة.