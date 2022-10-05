الشلف: تنظيم معرض خاص إحياء لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي

أشرفت اليوم، السلطات الولائية ممثلة في مصالح مديرية الفلاحة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية على تنظيم معرض خاص بالمنتوج المحلي إحياء لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي تحت شعار 60 عاما من الإنحازات الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك على مستوى القاعة المتعددة الرياضات أمحمد ناصري وسط مدينة الشلف.

حيث أشرف، والي الشلف عطا الله مولاتي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي الهيئات التنفيذية و المنتخبة على إعطاء إشارة إفتتاح المعرض الذي ضم مختلف المنتوجات الفلاحية التي تتميز بالنوعية والجودة العالية.

في وقت قام فيه والي الولاية، بتكريم عدد من الفلاحين نظير المجهودات التي يقومون بها في سبيل النهوض بالقطاع الفلاحي من إعتماد أحدث التقنيات لتطوير مستثمراتهم الفلاحية.