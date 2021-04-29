الشلف: تنظيم ندوة بعنوان الإعلام وتنمية الوعي في المجتمع إحياء لليوم العالمي لحرية التعبير

نظم اليوم الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين بالتنسيق مع المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري ندوة تحت عنوان الإعلام وتنمية الوعي في المجتمع بمساهمة كل من المكتية الرئيسية للمطالعة وجمعية إرشاد المستهلك السلامة.

وجاءت فعاليات هذه الندوة التي حضرها إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وأعضاء الأسرة الإعلامية، العشرات من الطلبة الجامعين ومنتسبي جمعية إرشاد المستهلك، إحياء لليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ل 3 ماي.

وقد تميزت هذه الندوة بعدة مدخلات نشطها عدد من الإعلاميين على غرار مليكة مليكة إيجاد رئيسة المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري، قبل تكريم بعض المساهمين في مكافحة وباء كوفيد 19، لتختتم هذه فعاليات هذه الندوة الإعلامية بزيارة للمتحف الجهوي عبد المجيد مزيان والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لأولاد فارس.