الشلف: تنظيم يوم تكويني حول المنصة الالكترونية للبنى التحتية للمنشآت الهيدروليكية

أشرف اليوم القائمون على وكالة الحوض الهروغرافي الشلف زهرز على تنظيم يوم تكويني حول المنصة الإلكترونية للبنى التحتية للمنشآت الهيدروليكية التابعة لوزارة الموارد المائية.

فعاليات هذا اللقاء حضرها إلى جانب مدير لمنطقة الشلف للجزائرية للمياه مدير الإستغلال والمشرف على خلية الإعلام فضلا عن رؤساء وحدات كل من ولايات الشلف ، غليزان ، تيسمسلت ، وعين الدفلى.

وتعد المنصة االإلكترونية المذكورة تطبيقا ومرجعية لمستودع البنى التحتية الهيدروليكية والموارد المائية في الجزائر، كما تقدم قائمة جرد لبيانات مفصلة ولواحات تحكم وبوابة جغرافية للبنى التحتية للموارد الكائية على المستوى الوطني من شأنها تقديم الدعم وتسهيل مهمة حماية البنى التحتية الهيدروليكية.

حيث تابع الحاضرون في هذا اليوم التكويتي عرضا مفصلا حول طريقة إستخدام المنصة الإلكترونية وكيفية إستغلال البيانات واللوحات التي تتوفر عليها.