الشلف: تنظيم يوم دراسي حول العنف ضد المرأة

نظمت اليوم، مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف، يوما دراسيا حول موضوع العنف ضد المرأة، إحياءا لليوم العالمي لمتاهضة العنف ضد المرأة المصادف ليوم 25 نوفمبر من كل سنة.

وهذا على مستوى مقر ديوان مؤسسات الشبـاب وسط مدينة الشلف بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات والشركاء الإجتماعيـين.

في ذات السياق، تخللت هذه التظاهرة التحسيسية مداخلات من طرف كوكبة من الأساتذة والدكاترة والمختصين والجمعيات في الميدان، على غرار مداخلة البروفيسور فرحات نادية تحت عنوان واقع العنف ضد المرأة في الجزائر.

إلى جانب مداخلة أخرى قدمها بشيري مفيد قائد فرقة حماية الأحداث تحت عنوان”أسباب العنف ضد المرأة” فضلا عن تقديم بعض الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة لسنة 202/ 2022.

بالإضافة تدخل ضابط الشرطة رحماني قوادري،س” رئيسة فرقة الفئات الهشة التابعة لمصالح الأمن الولائي حول” العنف ضد المرأة ” متبوع بشرح بعض المواد القوانين التي تحميها، و مداخلة من طرف الدكتورة السيدة قزول فاطمة بعنوان “تسليط الضوء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله و أنواعه في الأسرة الجزائرية”

ليختتم هذا اليوم الدراسي التحسيسي بمداخلة السيد كتروسي لقمان، مفتش على مستوى مديرية الشؤون الدينية بعنوان “نظرة الإسلام للمرأة”