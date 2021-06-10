الشلف.. تنظيم يوم دراسي لفائدة رؤساء مراكز إجراء إمتحان البكالوريا

أشرفت اليوم الخميس، مديرية التربية لولاية الشلف، على تنظيم يوم دراسي لفائدة رؤساء مراكز إجراء شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.وذلك من أجل رفع درجة الجاهزية للقائمين على تنظيم وتأطير هذا الإمتحان المصيري.

وتم التطرق إلى كل العراقيل والإختلالات التي قد تصادف قادة مراكز الإجراء مع بحث سبل معالجتها وتجاوزها لضمان السير الحسن لهذا الإمتحان. في وقت تم التطرق فيه إلى البروتكول الصحي الذي أقرته الوزارة الوصية بغرض حماية المترشحين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكد مدير التربية، محمد صافو، بأنه قد تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بغرض رفع التحدي وإنجاح هذا الإمتحان. مشيرا إلى وجود خطة لتجسيد تنسيق ميداني مع كل الشركاء بما في ذلك القائمين على قطاعات الصحة والأمن والحماية المدنية.