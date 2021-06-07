الشلف: تنظيم يوم دراسي لفائدة ضباط الحماية المدنية المكلفين بالوقاية

أشرفت اليوم الإثنين المديرية الولائية للحماية المدنية بالشلف على تنظيم يوم دراسي لفائدة ضباط الحماية المدنية المكلفين بالوقاية على مستوى الوحدات العملياتية.

حيث شهدت قاعة المحاضرات التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدخلات وعروض بغرض تجديد المعارف والمكتسبات وإطلاع الحضور على النصوص التنظيمية ذات الصلة مع المواضيع المطروحة مع الشرح.

فضلا عن تحليل بعض المفاهيم التي تسمح لهم بمعالجة مختلف الملفات المدروسة من طرف اللجان بغية مرافقة السلطات المحلية والمستثمرين لتسهيل وتذليل العقبات التي تعيق التنمية المحلية.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم مناقشة المراسيم التنفيذية المنظمة للمؤسسات المصنفة والقانون 08/ 15 المتعلق بقواعد متطابقة البناءات وإتمام إنجازها إلى جانب المراسيم التنفيذية المتعلقة بكيفيات تحضير عقود التعمير وإستلامها.