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الشلف: تنفيذ عملية تجريب ناجحة لمشروع تزويد 2267 مسكن بالغاز في المرسى

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الشلف: تنفيذ عملية تجريب ناجحة لمشروع تزويد 2267 مسكن بالغاز في المرسى
بقلم يحيى عزواو

نفذت اليوم الأحد مصالح مديرية الطاقة تجارب ناجحة على مشروع تزويد 2267 مسكن بغاز المدينة ببلدية المرسى الساحلية على مستوى 3 تجمعات سكنية كبرى.

ووفق مصادر مسؤولة فإن عمليات التجريب خصت كل من منطقة القلتة و المساعدية و المرسى مركز على أن يتم وضع هذا المشروع الهام حيز الخدمة من قبل السلطات الولائية يوم أول نوفمبر بالتزامن مع إحتفالات ذكرى إندلاع الثورة المجيدة .

في وقت أشارت فيه ذات المصادر بأن الأشغال لا تزال جارية في عملية مماثلة بالتجمع السكني المعروف بعين حمادي على المحور الوطني رقم 11


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