الشلف.. تنفيذ مناورة إفترضية لإنفجار قنبلة بالمطار الدولي أبوبكر بلقايد

أشرفتت اليوم الثلاثاء محافظة المطار الدولي أبوبكر بلقايد بالشلف على إجراء مناورة إفترصية ميدانية لإختبار مدى جاهزية مختلف مصالح الإنقاذ والتدخل في حالة حصول أي حادث طارئ بشكل خطر على المسافرين أو الأطقم العاملة بالمطار.

المناورة الإفتراضية تمثلت في إكتشاف قنبلة بسيارة مركونة بموقف المطار لتنفجر لحظة نزول المسافرين لمغادرة المطار ما تسبب في حصول ضحايا وجرحى بين المسافرين في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية لإخماد النيران وإجلاء الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وتهدف هذه المناورة الإفنراضية حسب محافظة أمن المطار إلى تحسين مستوى فرق الطوارئ ورفع قدرات التدخل لمختلف الفرق وتفعيل ألية التواصل بين الشركاء داخل المطار تجسيدا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.