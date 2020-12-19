الشلف: تهيئة 3 معاهد و24 مركز خاص بالتكوين المهني لإستقبال 13674 متربص

أكد اليوم مدير التكوين المهني لولاية الشلف، دقيش شريف عبد الرزاق تهيئة 3 معاهد منها إثنين متخصصة في التكوين المهني.

وفي تصريح خص به النهار أونلاين صرح ذات المسؤول عن تهيئة معهد خاص بالتعليم المهني إلى جانب 24 مركزا

وأضاف ذات المسؤول أن هذه العملية جاءت لإستقبال 13674 متربص خلال الدخول المهني الذي سينطلق هذا الأحد.

في ذات السياق أشار ذات المستوى إلى إتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنجاح إستئناف الموسم المهني 2020 / 2021 .

وهذا من خلال تجنيد 368 مكوّن إلى جانب تجهيز الورشات مع ضمان تطبيق البرتوكول الصحي للحد من إنتشار كورونا بين الطلبة.