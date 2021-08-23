الشلف: تهيئة 34 وحدة كشف لتلقيح 22 ألف موظف بقطاع التربية ضد كوفيد 19

كشف اليوم، مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، بأنه قد تم تهيئة وتجهيز 34 وحدة كشف ومتابعة موزعة على تراب الولاية بكل المستلزمات الوقائية والطبية، بغرض تلقيح أزيد من 22 ألف موظف من مختلف الأسلاك والرتب ضد كوفيد 19.

وأشار صافو إلى أن عملية التلقيح قد تم الشروع فيها في ظروف جيدة يوم 22 أوت وفق ما جاء في الإتفاقية المبرمة بين مديرية التربية ومديرية الصحة لولاية الشلف، وهذا تجسيدا للمنشور الوزاري رقم 71 المؤرخ في 18 أوت 2021 والمتعلق بالتلقيح ضد وباء كوفيد 19 لكافة مستخدمي قطاع التربية.

وسجل ذات المسؤول إرتياح مصالحه لمدى الوعي الذي أبداه الميئات من الأساتذة والإدارين من خلال تلقيهم للتلقيح المضاد على مستوى الفضاءات التي تم فتحها منذ أسابيع في مختلف بلديات الولاية، الخطوة التي من شأنها تخفيف الضغط على وحدات الكشف والمتابعة التي تم تخصيصها لتلقيح مستخدمي القطاع ضد فيروس كورونا.