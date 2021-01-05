الشلف: تواصل التحقيقات حول وجهة أزيد من 800 شحنة من الإسمنت الموجه للجنوب

واصل قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بالشلف خلال الساعات الأخيرة التحقيق في قضية التلاعب بالإسمنت الموجه لولاية تمنراست بالجنوب.

وجاءت هذه التحريات بعد ثبوت وجود أزيد من 800 شحنة غير مسجلة في سجل شركة الأمن بوكالة تمنراست .

وتم سماع عدد من الموقوفين في القضية التي تورط فيها عدد من مسؤولي وإطارات مصنع إسمنت من بينهم المدير العام السابق والأسبق لذات المصنع،

فضلا عن إطارات حالين في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الجارية في القضية .

في وقت علمت فيه النهارأولاين أن بعض الموقوفين في القضية قد طعنوا في الخبرة المنجزة مطالببن بخبرة ثانية في الموضوع.