الشلف: تواصل التحقيقات مع 15 موقوفا بتهمة التورط في حرق الثروة الغابية

واصلت اليوم مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية الشلف عملية التحقيق مع 15 شخصا تم توقيفهم خلال الساعات الأخيرة بتهمتي التعدي على الملكية العقارية و حرق الثروة الغابية في كل من بلديني بني حواء ووادي قوسين.

ووفق مصادر محلية فإن عملية التوقيف جاءت في سياق التحقيقات و التحريات التي باشرتها مصالح الدرك لمعرفة الجهات التي تقف وراء إندلاع 4 حرائق مهولة ألحقت أضرار معتبرة بالغطاء الغابي وكذا بالمستثمرات المنتشرة بالمناطق الساحلية.

قبل التوصل إلى توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال الحرق إلى جانب 10 أشخاص آخرين بتهمة التعدي على الملكية العقارية ببني حواء ووادي قوسين ، في إنتظار ما ستسفره التحقيقات الجارية في قضية الحال.