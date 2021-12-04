الشلف: تواصل عمليات فتح الطرقات المغلقة بسبب مخلفات التقلبات الجوية

تواصلت اليوم السبت، عمليات فتح الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تساقطت على مختلف مناطق الولاية خلال الساعات الأخيرة.

حيث أشرفت السلطات الولائية ممثلة في مدير الأشغال العمومية ورئيس دائرة أبو الحسن فضلا عن مصالحي الحماية المدنية والبلدية على عملية إزاحة هامة خصت الأتربة والحجارة التي تساقطت من كاف لقبار على مستوى الطريق الولائي رقم 44 الرابط بين تلعصة وتاغزولت.

في ذات السياق قامت فيه مصالح الحماية المدنية بعملية مماثلة لأجل إزاحة الحجارة والأتربة والأشجار التي تسببت في غلق جزئي للطريق الولائي رقم 11 بالتراغنية.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى تنفيذ مصالح الحماية المدنية، لعمليتي إزاحة على مستوى منطقة سيدي مروان على المحور الوطني رقم 11 ومنطقة قيصر على المحور رقم 19. حيث تم إعادة فتح الأجزاء المغلقة وتأمين حركة المرور التي تأثرت بتساقط الحجارة والأتربة خلال الساعات الأخيرة.