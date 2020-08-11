الشلف : تواصل عملية البحث عن الحراقة الأربعة المفقودين بالمرسى

واصل اليوم أهالي وأقارب الحراقة الأربعة المفقودين عرض سواحل المرسى إثر حادثة إنقلاب القارب الذي كان يقلهم ليلة يوم السبت الفارط ، عملية البحث عبر شواطئ المدن الساحلية لولايتي الشلف ومستغانم في وقت تطوع فيه بعض الشباب لجمع المعلومات الواردة في محاولة للعثور عليهم .

وحسب تصريحات بعض المقربين في إتصال أجرته معهم النهار أولاين فإن الحراقة الأربعة 3 منهم ينحدرون من بلدية الهرانفة وهم مرسي امعمر 42 سنة عامل يومي أب لطفل إلى جانب الشقيقين بن منصور زوبير من مواليد 1986 أب لطفل واحد وبن منصور أمعمر من مواليد 1967 أب ل 3 أبناء فيما ينحدر المفقود الرابع من بلدية المرسى ويتعلق الأمر بالمدعو الهاشمي أيمن .

في ذات السياق ناشد أهالي المفقودين الأربعة السلطات الولائية التدخل لمساعدتهم في عملية البحث عن أبنائهم المفقودين عرض سواحل المرسى وذلك من خلال إقحام فرق الغطاسين في محاولة للعثور عليهم .