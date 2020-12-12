الشلف: تواصل عملية تسجيل الطلبة الجدد للإستفادة من خدمتي النقل والإيواء

واصلت اليوم مديرية الخدمات الجامعية بالشلف إستقبال ملفات الطلبة الجدد الخاصة بخدمات النقل والإيواء والمنحة الوطنية الجامعية على مستوى مركز التسجيلات بالمطعم الجامعي طالب عبد الرحمان وسط مدينة الشلف.

وتجري هذه التسجيلات في مرحلتها الأولى في ظروف إستثنائية ميزها تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الوزارة الوصية ، مع تسخير كل الامكانات المادية والبشرية من اطارات واعوان يسهرون على استقبال واستلام ملفات الطلبة الجدد .

في ذات السياق أشار مولود عكاكزة المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بالشلف ، إلى وجود 6 إقامات جامعية بالشلف 4 منها للاناث واقامتين للذكور المستفيدين من خدمة الايواء ، أما الطلبة الذين يستفيدون من خدمة النقل الجامعي فيوجد 142حافلة موزعة في على خطوط حضرية وشبه حضرية وكذلك خط عبر السكة الحديدية.