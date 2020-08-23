الشلف.. توافد قرابة الـ470 ألف مصطاف على الشواطئ وتسجيل 69 تدخل من الحماية المدنية

سجلت شواطئ ولاية الشلف ال 16 المسموحة للسباحة توافد ما يربو عن 470 ألف مصطاف منذ الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف خلال منتصف شهر أوت.

حيث شهدت شواطئ كل من بني حواء، الشاطئ الكبير بتنس، شاطئ بوشغال المراتب الأولى في عدد الوافدين.

وسجلت مصالح الحماية المدنية بالولاية 69 تدخل لحراس الشواطئ تمثلت في إنقاذ 49 شخصا من غرق حقيقي أغلبها كانت بشاطئ بني حواء مركز والشاطئ الكبير بتنس و26 حالة غرق لاطفال وإسعاف 09 أشخاص بعين المكان، في حين حول 10 آخرون إلى المراكز الاستشفائية من بينهم 05 رجال، امرأة و 04 أطفال و لحسن الحظ لم نسجل وفيات.

سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية من أجل ضمان راحة وسلامة المصطافين طيلة الموسم من خلال وضع تشكيل إسعافي متكون من 20 غطاس، 40 عون مهني، وما يفوق عن 400 حارس شاطئ موسمي، أما الوسائل المادية 6 زوارق، 5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى وضع تشكيل إسعافي جواري على مستوى الواجهة البحرية لمدينة تنس مكون من سيارة إسعاف الهدف منه تقريب الإسعافات من المواطن خلال الفترة الليلية ابتداء من الساعة الثامنة حتى الساعة 23 سا.