الشلف: تورط 13 شخصا في قضايا تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال شهر ماي

سجلت مصالح أمن ولاية الشلف معالجة 6 قضايا تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال شهر ماي المنصرم. وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن القضايا التي تم التحقيق فيها قد تورط فيها 13 شخصا.

كما عالجت فــرق الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف خلال نفس الفترة 276 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد. توبع فيها 325 شخص فضلا عن 48 قضية بخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات توبع فيها 58 شخص.

فيما تم التحقيق في 53 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي توبع فيها 103 شخص. إلى جانب معالجة 46 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، تم من خلالها ضبط كمية 142 غ من الكيف المعالج و 825 قرص مهلوس توبع فيها 55 شخص.

في وقت تم فيه معالجة 05 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية، توبع فيها 07 أشخاص، فيما تم تسجيل 08 قضايا خاصة بالجنايات و الجنح المتعلقة بقضايا الآداب العامة توبع فيها 14شصا