الشلف.. توزيع أزيد من 300 ألف وجبة خلال 20 يوما من رمضان

أحصت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الشلف، توزيع أزيد من 309 ألف وجبة خلال 20 يوما عبر تراب الولاية.

وكشف مدير النشاط الاجتماعي للنهار أونلاين، أن مصالحه سجّلت أزيد من 309 ألف وجبة موزعة على الطاولة و محمولة للمعوزين و الفقراء بمعدّل 15 ألف وجبة يوميا.

وأضاف بلرجم كمال أن قطاع التضامن منح 46 رخصة لفائدة الجمعيات الخيرية ومتطوعين عبر الولاية.

كما قامت مصالح التضامن بإجراء 37 خرجة ميدانية للوقوف على ظروف تقديم الوجبات من اجل خدمة الفقراء و عابري السبيل طيلة الشهر الفضيل .