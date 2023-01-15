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قناة النهار

الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين

بقلم قناة النهار
الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/5LmBu
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