الشلف: توزيع نظارات طبية على التلاميذ المصابون بنقص النظر ببني بوعتاب

قامت اليوم، الخلية الجوارية للتضامن التابعة لمديرية النشاط الإجتماعي بوادي الفضة، بتنظيم خرجة ميدانية بغرض توزيع النظارات الطبية على التلاميذ المصابين بنقص النظر على مستوى المناطق النائية ببلدية بني بوعتاب.

وحسب ما جاء في بيان مديرية النشاط الإجتماعي، فإن طبيب الخلية الجوارية قد قام بإجراء فحوصات على الأطفال المتمدرسين الذين يعانون من نقص النظر والسمع من أجل التكفل بهم وقت لاحق.