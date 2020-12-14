الشلف: توزيع 15 وحدة سكنية ريفية ببلدية سيدي عكاشة

أفاد اليوم مصدر مسؤول بأن 15 عائلة تقطن مختلف المناطق النائية قد إستفادت من السكن الريفي في خطوة من شأنها تحسين الظروف المعشية لعوائل المستفيدين.

ووفق ذات المصدر فإن عملية توزبع هذه الإعانات الريفية قد تمت في شفافية تامة بعد إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية التوزيع ، على الرغم من قلة الوحدات السكنية الريفية التي تدعمت بها حظيرة السكن ببلدية سيدي عكاشة.

يحدث هذا ، في وقت كشف فيه ذات المصدر تصنيف 16 دوار كمنطقة ظل ببلدية سيدي عكاشة ، في وقت لا يزال سكان 6 مناطق نائية تطالب من السلطات الولائية إدراجها ضمن المناطق المسجلة للإستفادة من برنامج رئيس الجمهورية.