الشلف.. توقيفات، حجز أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية واسعة

شنت الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، عمليات مداهمة واسعة النطاق استهدفت عدة بؤر سوداء معروفة بتفشي الجريمة، في إطار تنفيذ المخطط الأمني الوقائي الخاص بموسم الاصطياف .

وقد شملت هذه العمليات الأمنية التي تأتي في سياق مكافحة مختلف أشكال الإجرام الحضري أحياء البرادعي، الشارة والزبوج، التي تعد من النقاط التي تعرف نشاطا لعناصر إجرامية .

وبحسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي ، فقد أشرف على العملية فرق و وحدات عملياتية متخصصة، مدعومة بفرقة الحماية والتدخل التابعة للوحدة الجمهورية الثانية للأمن بالشلف، مع تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان سرعة وفعالية التدخلات .

وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف عدد من الأشخاص المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية، بالإضافة إلى حجز كميات من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وأسلحة بيضاء متنوعة، كانت تستعمل في تنفيذ اعتداءات وأنشطة إجرامية .

وتندرج هذه التحركات الميدانية في إطار الاستراتيجية الوقائية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى التصدي الحازم لمختلف أشكال الجريمة والانحراف ، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما في ظل تزايد الحركة خلال موسم الصيف .

وقد لاقت هذه العملية ترحيبا واستحسانا واسعين من قبل سكان الأحياء المستهدفة ، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات الأمنية الاستباقية .