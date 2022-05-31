الشلف: توقيف أربعيني متلبس بحيازة 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مران بولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة. بحوزته كمية من المخدرات تقدر 3 كلغ و100 غ بصدد نقلها إلى إقليم الإختصاص لأجل ترويجها وسط الشباب.

وجاءت هذه العملية النوعية على إثر ورود معلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات. في طريقها إلى الترويج والبيع، وبعد التدخل والتحري في القضية تم توقيف المشتبه فيه. متلبسا بحيازة 3 كلغ و 100غ من الكيف المعالج. بالإضافة إلى سيارة سياحية كان يستغلها في تنقلاته.

ليتم اإستكمال ملف الإجراءات الجزائية تمت إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير في إنتظار جلسة المحاكمة.