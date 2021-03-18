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الشلف.. توقيف أربعيني وحجز أزيد من 3 كلغ من المرجان الأحمر

أخبار الجزائر
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الشلف.. توقيف أربعيني وحجز أزيد من 3 كلغ من المرجان الأحمر
بقلم يحيى عزواو

تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن الشلف، خلال الساعات الأخيرة، من توقيف أربعيني، كان بصدد نقل وبيع كمية من المرجان الخام دون رخصة.

وجاءت العملية، إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شخص، يقوم بحيازة و نقل مادة المرجان الأحمر الخام لغرض بيعها.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد خطة عمل محكمة، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه.

وضبط بحوزة المشتبه فيه، كيس بلاستيكي به كمية من المرجان الأحمر يقدر وزنها الإجمالي 3.6 كلغ.

ليتم تحويل الشخص الموقوف إلى المصلحة وإنجاز في حقه ملف جزائي.

كما تم إحالة المشتبه فيه، على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973331

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