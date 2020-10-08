الشلف: توقيف أزيد من 100 حراق في عمليات متفرقة عبر سواحل تنس

كشفت اليوم مصادر محلية بأن عناصر المجموعة الإقليمية لحراس السواحل قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من توقيف أزيد من 100 حراق بينهم نساء ورضع وأطفال قصر من تنفيذ عدة عمليات عبر سواحل مدينة تنس.

في ذات السياق أشارت ذات المصادر إلى نجاح حراس السواحل في توقيف 82 حراق بينهم إمرأتين ورضيع فضلا عن 3 أطفال قصر ينحدرون من مختلف مناطق ولاية الشلف كانوا بصدد الإبحار سرا نحو الضفة الإسبانية إنطلاق من الشواطئ الواقعة غرب مدينة تنس.

يحدث هذا في وقت نجحت فيه ذات المصالح يوم أمس الثلاثاء في توقيف 24 حراق بينهم إمرأة بمعية رضيعها إلى جانب 4 قصر .