الشلف: توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بسرقة المساكن

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة تاوقريت بالشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 38 سنة. يقومون بسرقة المساكن بذات المدينة. وتم استرجاع جميع المسروقات، كما تم ضبط مع أحد المشتبه فيهم على قطع من المخدرات.

وبعد إنجاز ملفين جزائيين في حق سالفي الذكر عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة. بظرفي التعدد والكسر والتسلق، وقضية حيازة المخدرات أحيلوا بموجبهما أمام محكمة الشلف.

كما تمكنت ذات المصلحة من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة يقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.

وعثر بحوزته قطع للمخدرات مهيأة للبيع والترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 3000 دج يعتبر من عائدات البيع والترويج. أنجز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة المخدرات قصد البيع أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.