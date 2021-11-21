الشلف: توقيف ثلاثيني متلبس بترويج الأقراص المهلوسة بسيدي عبد الرحمن

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة يقوم بترويج المؤثرات العقلية بحي أول نوفمبر ببلدية سيدي عبد الرحمان.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر التهار أونلاين، بناء على معلومات تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى بلدية سيدي عبد الرحمان.

وبعد تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة المحققة و التنقل إلى عين المكان وترصدهم لتحركات أحد الأشخاص يضع جبس طبي و يتكأ على عكازتين و بعد التقرب منه و تفتيشه تم العثور بحوزته على 11 قرص مهلوس نوع “بريقابالين”

بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس و مقص لتقطيع الأقراص المهلوسة، أين تم توقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة المحققة من أجل مواصلة التحقيق.