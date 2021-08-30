الشلف: توقيف ثلاثيني وحجز  480 وحدة خمر بالشطية

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني على مستوى إقليم بلدية الشطية بالشلف. من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مسبوق قضائيا يقوم بتخزين وبيع المشروبات الكحولية.

عملية التوقيف والحجز تمت عقب ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها. بدون رخصة بمسكنه العائلي.

وبعد التدخل وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه بذات المسكن. وتم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 480 وحدة من مختلف العلامات والاحجام.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المروج الموقوف عن قضية بيع مشروبات كحولية بدون رخصة. وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.