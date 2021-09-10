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الشلف: توقيف ثلاثيني وحجز 663 وحدة من الخمور

بقلم يحيى عزواو
الشلف: توقيف ثلاثيني وحجز 663 وحدة من الخمور
توقيف شخص
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تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة يقوم بترويج المشروبات الكحولية.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، عقب الحصول على معلومات. مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي لغرض بيعها وترويجها.

وبعد تدخل مصالح الأمن تم توقيف المشتبه فيه وضبط  كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 663 وحدة خمر. من مختلف العلامات والأحجام بداخل مسكنه.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المروج الموقوف عن قضية الحيازة والمتاجرة في المشروبات الكحولية بدون رخصة. وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=984062
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