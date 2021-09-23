الشلف: توقيف ثلاثيني وحجز 672 وحدة من المفرقعات

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة يقوم بنقل وبيع الألعاب النارية والمفرقعات.

عملية التوقيف والحجز جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شخص بصدد نقل كمية من المفرقعات من إحدى الولايات المجاورة إلى ولاية الشلف، على إثرها باشرت ذات الفرقة تحريات و تكثيف الدوريات.

وبعد إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تم توقيف المركبة ذات ترقيم إحدى الولايات الوسط و إخضاعها لعملية المراقبة و التفتيش عثر بداخلها على كمية من الألعاب النارية قدّرت ب 672 وحدة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي 35 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الاتجار و بيع المفرقعات والألعاب النارية، ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة و نقل ألعاب نارية الشماريخ محصلة عن طريق التهريب لغرض البيع وإحالتهم أمام محكمة الشلف.

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