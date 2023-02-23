الشلف: توقيف جماعة أشرار مختصة في السرقة والسطو على المنازل والمحلات 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن في الشلف، من توقيف 4 أشخاص متورطون في عدة سرقات على مستوى إقليم بلدية أبو الحسن.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود وقائع القضية بحر هذا الأسبوع ، بعد تقديم شكوى من أحد الأشخاص مفادها تعرضه لسرقة دراجته النارية التي كان يركنها في فيناء منزله.

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى هوية الفاعلين وتوقيفهم.

كما تم استرجاع الدراجة النارية المسروقة وحجز أقنعة تستعملها العصابة في عمليات السرقة والسطو.

كما كشفت التحريات في القضية عن ضلوع المشتبه فيهم في عدة قضايا سرقة المنازل والمحلات التجارية التي محل تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.