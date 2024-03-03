الشلف: توقيف جماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات بأبو الحسن

تـمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن في الشلف من وضع حد لنشاط شخصين. في العقد الرابع من العمر، يحترفان السرقة والسطو على المحلات التجارية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن لبلاغ من أحد المواطنين. مفاده قيام شخصين بسرقة أغراض من محله التجاري الخاص ببيع الأجهزة الكهرومنزلية. وبفضل التدخل السريع لأفراد الفرقة تمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين وبحوزتهم المسروقات.

بعد فتح التحقيق في القضية و التحري عن المشتبه فيهما تبين أنهما متورطان في عدة قضايا مماثلة في السرقة والسطو على المحلات التجارية.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش منزلي المشتبه فيهما، أين تم حجز مبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم من عائدات السرقة مع استرجاع المسروقات. المتمثلة في أجهزة كهرومنزلية و أواني، مواد غذائية عامة، ألبسة وأحذية رياضية، هاتف نقال، بإضافة إلى خردوات مختلفة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.