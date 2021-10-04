الشلف: توقيف خمسيني وحجز 4 ألاف وحدة من التبغ دون فوترة

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة يقوم بنقل وبيع مادة التبغ بدون فوترة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن عملية التوقيف تمت على إثر دوريات لعناصر الشرطة حيث لفت إنتباههم سيارة متوقفة. وعند التقرب منها وإجراء عليها عملية المراقبة والتفتيش عثر بداخلها كمية من مادة الشمة والسجائر تقدر بـ 4000 وحدة. بالإضافة إلى 220 علبة سجائر أجنبية تبين أنها بدون فواتير كانت موجهة للبيع.

وقد تم تحويل الموقوف إلى مقر الفرقة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام محكمة الشلف.

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