الشلف: توقيف خمسيني يحتال على الفتيات عبر فيسبوك باسم امرأة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة أولاد بن عبد القادر أمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر53 سنة.

وحسب أمن الشلف، فقد كان الخمسيني يحتال على الفتيات عبر الفايسبوك باسم إمرأة.

حيث يتم النصب عليهن من خلال تقديم عروض الزواج لهن ومنحهن أرقام هواتف خاصة بالرجال قصد التواصل فيما بينهم.

القضية تمت بعد استغلال شكاوى الضحايا، حيث تعرضت إحداهن للاحتيال بعد النصب عليها من قبل المشتبه فيه.

وأقنع الخمسيني الضحية بجلب الذهب الموجود لديها، لغرض توفير مستلزمات الزواج.

فيما تعرضت الضحية الثانية للإبتزاز في عديد المرات والتهديد بنشر صورها في حال امتناعها عن تسليم المال.

بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات، تم تحديد هويته، وتبين أنه مسبوق في قضايا مماثلة بقطاع الإختصاص وحتى خارج الولاية.

وتم توقيفه من قبل عناصر شرطة أولاد بن عبد القادر، ليتم تحويل السالف الذكر إلي مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات.

وتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية النصب والاحتيال انتحال اسم الغير مع الإبتزاز.

وقد أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية بوقادير أين أدين بالحبس.