الشلف: توقيف رجل وإمرأة يزوّران العملة الوطنية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسنجاس ولاية الشلف من وضع حد لنشاط شخصين ” رجل وإمرأة”. يقومان بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية. مع حجز مبلغ مالي مزور بقيمة 38000 دج .

جاءت العملية استغلالا لمعلومات مؤكدة، مفادها وجود رجل وإمراة على متن سيارة أجرة يقومان بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج. على أصحاب المحلات التجارية بعد اقتناء سلع متنوعة مع استرجاع الباقي من المبلغ، ثم يقومان بالفرار.

بعد تحديد مواصفات الشخصين المشتبه فيهما والسيارة التي كانا على متنها تم توقيفهما بأحد نقاط المراقبة للدرك الوطني. وفور تفتيشهما ضبط بحوزتهما 04 أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية وتفتيش منزلي المشتبه فيهما تم حجز المبلغ المالي المزور من العملة الوطنية والمقدر بـ : 30.000 دج مع تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.