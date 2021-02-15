الشلف: توقيف سارقي المساكن والمحلات التجارية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول الشطية بأمن ولاية الشلف في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين أعمارهما 24 و31 سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد كانوا يقومون بسرقة المساكن والمحلات التجارية عبر أحياء بلدية الشطية.

العملية جاءت على إثر إستغلال شكاوى تقدم بها الضحايا مفادها تعرض مسكن أحدهما لمحاولة السرقة.

أما الثاني فقد تعرض محله التجاري المخصص لبيع الأجهزة السمعية البصرية الكائن بذات المدينة لفعل السرقة.

واستهدفت أجهزة راديو ومكبر صوت، أجهزة إعلام آلي وبعض لواحق المركبات.

وأسفرت العمليتين عن توقيف المشتبه فيهما مع إسترجاع مسروقات المحل التجاري.

وتم إنجاز ملفين جزائيين في حق السالفي الذكر الأول عن قضية محاولة السرقة من داخل مسكن.

في حين المشتبه فيه الثاني عن قضية السرقة من داخل محل تجاري، أحيلا بموجبهما أمام محكمة الشلف.