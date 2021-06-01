الشلف: توقيف سارق المحلات التجارية بأبو الحسن

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن ولاية الشلف من توقيف المشتبه فيه المدعو “ش ي” البالغ من العمر 23 سنة. على مستوى قرية سي الوليد.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها صاحب محل تجاري لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن. مفادها تعرض محله لسرقة جهاز التلفزيون وجهاز الإرسال والاستقبال. بالإضافة إلى مبلغ مالي كان بداخله.

وباشر أفراد الفرقة تحرياتههم التي أسفرت عن توقيف الشخص المشتبه فيه في ظرف قياسي. وعند تفتيش مسكنه تم العثور على جميع المسروقات. ليتم تقديم المشبه فيه أما الجهات القضائية المختصة، وتسليم المحجوزات لصاحب المحل التجاري.