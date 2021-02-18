الشلف: توقيف سارق المحلات التجارية ومروج المخدرات

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري بواد سلي بالشلف، في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما بين 16 و26 سنة.

الاولى تمت بعد التحري في شكوى أودعها الضحية أمام الضبطية القضائية بالأمن الحضري بوادي سلي بالشلف.

وقال الضحية إن محله التجاري تعرض للسرقة من طرف شخص باستعمال دراجة نارية، الذي استهدف مبلغ مالي.

وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه على متن دراجة نارية.

كما تم استرجاع المسروقات أنجز ملف جزائي عن القضية وأحيل على محكمة بوقادير.

أما القضية الثانية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يروج المخدرات في أوساط شباب المدينة.

بعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، أفضت عن توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته قطع من المخدرات ( كيف معالج)مجزأة ومهيأة للبيع.

لينجز في حقه ملف جزئي عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع والترويج أحيل بموجبه.