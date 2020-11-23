الشلف: توقيف سارق الهواتف النقالة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس في الشلف من توقيف شخص يبلغ 27سنة ، يقوم بسرقة المواطنين وسط مدينة الشلف.

وحسب بيان أمن الشلف، العملية جاءت بناء على تقديم شكوى أحد الضحايا بخصوص بتعرضه لعملية السرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض.

وأشار بيان أمن الشلف، أنه بعد تقديم الشكوى، قامت عناصر ذات المصلحة بتكثيف أبحاثها وتحرياتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح بيان أمن ولاية الشلف أنه تم تحديد هوية المشتبه فيه في ظرف وجيز، أين كللت العملية بتوقيف السالف الذكر.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن جنحة محاولة السرقة بالعنف ، أحيل بموجبها أمام محكمة ولاية الشلف.